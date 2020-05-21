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21.05.2020 - 08:33 |

Sakura nedir, ne anlama gelmektedir? Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura anlamı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe tarafından bugün açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanelerinin reklam filmleri TV ekranında dönmeye başladı. Başkaşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura ismi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Sakura nedir, ne anlama gelir? Başakşehir Şehir Hastanesinde adı geçen Sakura ne anlama gelmektedir?

Sakura nedir, ne anlama gelmektedir? Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura anlamı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe tarafından bugün açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanelerinin reklamı birçok TV ekranında dönmeye başladı. Reklam filmini izleyen vatandaşlar Başakşehir Şehir Hastanesinde isminde geçen Sakura anlamı nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Sakura ne demek, ne anlama geliyor?

SAKURA NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya’da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.

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