Salacak’ta pozitif ayrımcılık

Büyükşehir Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, babanın ricasını geri çevirmedi. Ağaçların yerine dikilen fidanlar büyüyünce otizmli Murat Usta ağacına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan tabela ile alanın sadece otizmli vatandaşların kullanabileceği bilgilendirmesi yapıldı. Ailelerin daha rahat oturabilmesi için de alana banklar yerleştirildi.

Yaygınlaştırılacak

İBB park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof.Dr. Yasin Çağatay Seçkin, İstanbul’da otizmli bireylerin yeşil alanlarda daha fazla vakit geçireceği alanların sayısını artıracaklarını ifade ederek, “Geçmişte yaşananları öğrendikten sonra biz bu alanda bir takım noktalar oluşturmaya karar verdik. Bu onlardan ilki. Öncelikli olarak olayın yaşandığı mekanı ele aldık ve mekanda varlığını sürdüren ağaç türünün otizm ile olan ilişkisine de dikkat ederek, boğaza karşı sakin bir oturma alanı oluşturmaya çalıştık. Otizm Dernekleri Federasyonu üyelerinin yönlendirmeleri ile çevre etkilerinden uzak benzeri sakin noktalar oluşturacağız. Bunların dışında, açık hava sınıfları olarak tanımlayabileceğimiz eğitim bahçeleri planlalıyoruz” dedi.