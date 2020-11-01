‘Salatalık yerine bina dikmişler’

Yıkılan binanın olduğu alanının 2000 yılına ait uydu görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Yaltırak, “Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salatalık ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge” mesajını paylaştı. Milliyet’e konuşan Prof. Dr. Yaltırak, şu tespitlerde bulundu:

“Bayraklı, Bornova bölgesi, eskiden bostanların olduğu, tarım alanları. Rıza Bey Apartmanı’nın etrafındaki 2000 yılına ait uydu görüntüsü çok çarpıcı. Binanın etrafı bostan ve tarla. Tarım topraklarını yapılaşmaya açarsanız ortaya bu görüntüler çıkar. Bu yapılanlar Kıyı Kanunu’na da aykırı. Kıyı Kanunu’na göre akarsuların yatakları, göllerin etrafı ile su yataklarının çevresindeki çökellerin olduğu alanlar imara açılamaz. Kovid-19’a karşı maske takmayan zihniyet ile ‘Deprem günahtan oluyor’ diyenler aynı düşünce yapısına sahip. Deprem gerçeğine akılcı yaklaşmıyoruz. Depremde fakirler ölmüyor, orta sınıfın insanları ölüyor. Fakirler gecekonduda yaşıyor ve İzmir’de yıkılan gecekondu yok. Zenginler sağlam, estetik yapıları tercih ediyor. Yıkılanlar orta sınıfın kirada oturduğu kötü yapılar. Binaların dışı makyajlanıp kusurlar örtülüyor. Sonra da yamalı bohça gibi, depremde çatlak, patlak...”