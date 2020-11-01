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01.11.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

‘Salatalık yerine bina dikmişler’

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, İzmir’den yansıyan görüntüler Türkiye’yi yasa boğarken, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Bayraklı’da yıkılan sekiz katlı Rıza Bey Apartmanı örneği üzerinden önemli tespitlerde bulundu.

‘Salatalık yerine bina dikmişler’
MERT İNAN İstanbul

Yıkılan binanın olduğu alanının 2000 yılına ait uydu görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Yaltırak, “Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salatalık ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge” mesajını paylaştı. Milliyet’e konuşan Prof. Dr. Yaltırak,  şu tespitlerde bulundu:

“Bayraklı, Bornova bölgesi, eskiden bostanların olduğu, tarım alanları. Rıza Bey Apartmanı’nın etrafındaki 2000 yılına ait uydu görüntüsü çok çarpıcı. Binanın etrafı bostan ve tarla. Tarım topraklarını yapılaşmaya açarsanız ortaya bu görüntüler çıkar. Bu yapılanlar Kıyı Kanunu’na da aykırı. Kıyı Kanunu’na göre akarsuların yatakları, göllerin etrafı ile su yataklarının çevresindeki çökellerin olduğu alanlar imara açılamaz.  Kovid-19’a karşı maske takmayan zihniyet ile ‘Deprem günahtan oluyor’ diyenler aynı düşünce yapısına sahip. Deprem gerçeğine akılcı yaklaşmıyoruz. Depremde fakirler ölmüyor, orta sınıfın insanları ölüyor. Fakirler gecekonduda yaşıyor ve İzmir’de yıkılan gecekondu yok. Zenginler sağlam, estetik yapıları tercih ediyor. Yıkılanlar orta sınıfın kirada oturduğu kötü yapılar. Binaların dışı makyajlanıp kusurlar örtülüyor. Sonra da yamalı bohça gibi, depremde çatlak, patlak...”

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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