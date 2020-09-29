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29.09.2020 - 07:00 | | Ankara Milliyet

Salda Gölü’ne giriş yasağı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün “Beyaz Adalar” bölgesinde 15 Ekim itibarıyla göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plajın kullanılamayacağını bildirdi.

Salda Gölü’ne giriş yasağı

 

Bakan Kurum, Salda Gölü’nün Türkiye’nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu hatırlattı. Doğa harikası gölün hep güzel kalması ve nesiller boyu yaşaması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

“Salda Gölü ve çevresinde aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir ekolojik etkileşime borçludur. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda oluşuyor. Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. 15 Ekim itibarıyla ‘Beyaz Adalar’ kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bu kararla Salda’nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz.”

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