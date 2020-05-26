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26.05.2020 - 12:27 | | İHA

Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına böyle daldı

Son dakika haberi... İzmir’de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı, canını hiçe sayarak köpeğini kurtardı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeğin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.

Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına böyle daldı

Olay İzmir’in bir ilçesinde meydana geldi. Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramının birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkarmıştı. Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü. Canını hiçe sayan kadın, bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı.

DAKİKALARCA MÜCADELE VERDİ

Kadın yerlerde sürüklendi, köpeğini diğer köpeklerden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Bu sırada kendide yaralandı. Dakikalar sonra boğulan köpeğini sokak köpeklerinden kurtarmayı başardı. Demet Y., ardından da ağır yaralı köpeğini hemen bir veterinere götürdü. Tüm bu anlarda saniye saniye kameralara yansıdı.

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştüÇin'den Avustralya'ya giden gemiden, Sydney açıklarında dev dalgalar nedeniyle 40 konteyner suya düştü, 73 konteyner ise hasar aldı. Gemiye ait görüntüler ise Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) tarafından paylaşıldı.
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