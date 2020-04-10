‘Salgın döneminde kadına şiddet arttı’

Türkiye’nin kanayan yarası kadına yönelik şiddet, karantina döneminde de devam etti. Şiddetin salgın döneminde arttığını vurgulayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 2019 Mart ayı ile 2020 Mart ayı verilerini Milliyet’e yorumladı. Verilere göre; fiziksel şiddet yüzde 80, psikolojik şiddet yüzde 93, sığınma evi talebi yüzde 78, hukuki destek verilmeyen şiddet vakalarında ise yüzde 96 artış oldu. Güllü, “Bu süreçte ‘Evde kal’ çağrısı, okulların kapanması, bakım yükü, ev işleri gibi birçok konuda kadınların üzerine yük bindiği bir süreç. Diğer taraftan evde bir erkek var. Ekonomik stresin getirdiği ‘İşten atılacağız’ düşüncesiyle birlikte eril sistemin baskı oluşturduğu bir sürece giriliyor. Tüm bunlar da bu şiddeti tetikliyor. Rakamları geçen yılla kıyasladığımızda korkutucu olduğunu görebiliyoruz” dedi.

Pandeminin ilk gününden itibaren şiddetin arttığına dikkat çeken Güllü, “Kadınlar şiddet nedeniyle güvenliği ve sağlığı arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor” dedi. Güllü, infaz yasasının çok büyük facialara yol açacağını belirterek şunları söyledi: “İnfaz yasasında kasten yaralama suçunu işlemiş insanlar üç ay kapalı infaz kurumda kalıp açığa çıkmışsa tahliye ediyorsun. Salgın döneminde artan şiddet karşında başarısızlık ortadayken, dışarı çıkacak ensest mağduru çocuğun babasıyla yan yana durmasını nasıl açıklayacaksınız?”

Pandemi döneminde cinsel istismara dair tek bir ihbarın gelmediğine dikkat çeken Güllü, “Cinsel istismara ya da enseste maruz kalanların en büyük yardımcıları öğretmenleriydi. Okullar kapalı olduğu için böyle bildirimler alamadık. İstismarın üstünün kapandığı bir süreç olduğunu değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.