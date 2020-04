‘Salgın kontrol altında’

ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR: Koronavirüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Bu kontrol, siz tedbirleri esnetirseniz, bir anda boş bir umuda dönebilir. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, yeni hasta sayımız azalıyor, kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir. Türkiye yüzde 2.3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biri. Bu bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı ve etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır.

16 BİN 477 HASTA İYİLEŞTİ: Bugün (dün) 37 bin 535 yeni testin sonucunu aldık. 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi, yani bugün düne göre önemli oranda hasta sayısının düştüğünü görüyoruz. Toplam vaka sayımız 98 bin 674’e ulaştı. 117 hastamızı kaybettik, toplam vefat sayımız 2 bin 376 oldu. Düne göre yine bir düşüşümüz var. Gelmesini en çok umut ettiğimiz günler hiç vefat haberi vermeyeceğimiz günlerdir. Yoğun bakımdaki hasta sayımız 1814. Bunların 985’inin solunumu yapay yolla sağlanıyor. Hem yoğun bakım hastalarımızda hem de entübe hastalarımızda belirgin azalma görülmüştür. Hastalığı yenen 1559 vatandaşımızla birlikte iyileşen hasta sayımız 16 bin 477’ye ulaştı.



NORMALLEŞME TEDBİRLERE BAĞLI: Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemeiz ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır.

RAMAZANDA DİKKAT: Ramazan başlıyor. Ramazan kendine has canlılığı ve sosyal yaşantıları beraberinde getirir. Kalabalık iftarları, sosyal ortamları, Ramazan sohbetlerini lütfen gelecek yıla erteleyelim. Bu rahmet ayı hastalıklarla sonuçlanmasın.



‘Bilgiler şeffaf’



ARTIŞ NEREDE: (New York Times’ın istanbul’da ölüm sayılarında ciddi artış olduğu ve Türkiye’nin verileri gizlediği iddiası) Bahsettiğiniz haber Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilenmeleri Dünya Sağlık Örgütü’ne, istediği şekliyle verdik.



İstanbul özelinde ise Hıfzısıhha Kurulu ve iller idaresi, bundan böyle vefat edenlerin, bulaşıcı hastalık adıyla ölüm raporu olanların il dışına defnedilmemesi kararını aldı. Daha önce vefat edenler kendi memleketlerinde bu defini yaparken bu tarihlerden sonra buna izin verilmedi. Dolayısıyla vefat eden herkes İstanbul’da defnedildi. Yer yer bazı mezarlıklarda kalabalıklar olmuş olabilir. Bakılması gereken Türkiye’deki toplam ölüm oranları. 2019’da ölüm sayısı 152 bin 289. Son 5 yıl içinde yıllık ölümde artış oranı ise her yıl 2.89. Buna göre 2020’de 156 bin 684 beklenen ölüm. Hangi dönemde? 1 Ocak-20 Nisan arasını söylüyorum. 152 bin 289 iken 2019’da, 2020’de beklenen 156 bin 684. Gerçekleşen ölüm sayısı 153 bin 766. Nerede artış?