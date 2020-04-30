‘Salgında düşüş trendine girdik’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, özetle şunları söyledi:Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, özetle şunları söyledi:



TÜRKİYE VİRÜSÜ NASIL GERİLETTİ? Dünyada halen kontrol edilemez bir güç olmaya devam eden koronavirüsü Türkiye nasıl geriletti ve kontrol altına aldı. Bakanlığımız muhtemel bir riske karşı operasyon merkezini 10 Ocak’ta kurdu, Bilim Kurulumuzu aynı gün kurduk. Çin’deki ilk vakadan itibaren dünyadaki gelişmeleri, tecrübeleri izlemeye aldık. Yol haritamızı belirledik. Sağlık kurumlarımızı salgın ihtimaline karşı hazırladık. 11 Mart tarihinden sonraki süreçte, kademe kademe uygulanan tedbirler sonuçlarda çok etkili oldu. Diyebilirim ki Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Başarının tamamını özetleyecek olursam üç madde sıralayabilirim, tedbir, tespit, hızlı tedavi.

YAYGIN TARAMA YAPANLAR SONUÇ ALAMADI: Filyasyonun bugüne dek gösterdiğimiz başarıdaki rolü büyüktür. İlk vakadan itibaren her yeni hastanın temas çevresinde virüsün izini sürdük. Tespit ettiğimiz yeni hastaları, hastalığın onlardan başkasına geçmesine fırsat tanımadan izole ettik. 83 milyonluk bir ülkede yaygın tarama testleri yapmak yerine, şüphelilere odaklandık. Test için doğru uygulama, hastayla temas hikayesi olan kişilere odaklanmaktır. Şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapan ülkeler istenen sonucu alamadı.



FİLYASYON ETKİSİ: Biz filyasyonu çok büyük bir ağ kurarak gerçekleştirdik. Sahada görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5 bin 849’dur. Bu ekipler hastaların temas zincirlerinde yer alan 468 bin 390 kişiyi tespit etmiştir. Her vakaya ortalama 4.5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 99’una neredeyse tamamına ulaşılmış, takipleri yapılmıştır. Bugüne kadar takipleri yapılan kişi sayısı ise 464 bin 434’dür. Hastalığın yayılmasını uyulan tedbirlerle ve bu yolla önledik.

HASTA KAYIP ORANI 2.58: Akciğer iltiabı kritik bir durumdur. Yüksek akımlı oksijen uygulaması ölüm oranlarındaki düşüşün sebeplerinden biri olmuştur. Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranlarımız ise yüzde 58’den yüzde 10’a, entübe hastalardaki vefat oranı ise yüzde 74’ten yüzde 14’e geriledi. Bu başarıların arkasında hekimlerimizin özen ve dikkati ve tedavi yaklaşımlarımız, bilimsel yaklaşımlar, hekim sanatının ustalıkları var. Türkiye’de şu ana kadar hasta kayıp oranı yüzde 2.58’dir. Salgındaki vefat oranıyla ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır. Bu Türk tıbbının başarısıdır.



NORMALLEŞME TAKVİMİ: Biz bütün bakanlıklarla normalleşmenin nasıl, hangi tedbirlerle yapılacağıyla ilgili Bilim Kurulu’ndan birtakım görüşler alıyoruz, ilgili birimlerde tartışılarak, bu kararlar açıklanmış olacak. Bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağıyla ilgili hazırlıklar tamamlanınca da açıklamalar ilgililerce yapılmış olur.

PİK DÖNEMİNDEYİZ: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim ve bir düşüş trendine girdiğini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. Bu dönemde temasın ve mesafenin son derece önemli olduğunu, gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Şu an bizim gördüğümüz bu tedbirlerle pik dalgasının olabilirliğinin olmadığını söyleyebilirim.

EMRULLAH GÜLÜŞKEN: Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum aracı olanlardan da akrabam, tanışık olduğum biri olmadı. İŞ YERLERİNDE TEST: İşyerleriyle ilgili normalleşme dönemiyle ilgili birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz. Gebze’de bu anlamda kurduk ve yaygınlaştırmak istiyoruz. OSB’lerde de bunu yapmak istiyoruz.



7 BİN 428 SAĞLIK ÇALIŞANI ENFEKTE: Şu dönemde maalesef enfekte olan sahada yoğun özveri, gayret, fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Enfekte sayımız 7 bin 428. Yani 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde vakalarımız içinde oranı yüzde 6.5’e yakın. Avrupa’daki ortalama yüzde 10-11’lerde.



ÖLÜM RAKAMLARI GİZLENİYOR MU? Rakamların gizlenebilirliği vatandaşlarımızdan asla gizli yapılamaz. 1 Ocak-29 Nisan ölüm sayısı 160 bin 888. 2020 için 163 bin 191. Aradaki fark 2 bin 303. Peki, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımız 2 bin 992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim.



44 bin hasta iyileşti



Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 991 bin 613, vaka sayısı 117 bin 589, vefat sayısı 3 bin 81 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 574, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 831, iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 olarak gerçekleşti.