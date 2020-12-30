Salgında yeni eşik yılbaşı

Tedbirleri gevşetmeyi konuşmak için erken olduğunu kaydeden Kayıpmaz, şunları dedi: “Yılbaşındaki kapatmanın da önemli etkisi olacak. Burada tıpkı Kurban Bayramı’nda söylediğimiz gibi yılbaşı da önemli bir eşik. Dışarıda toplanmak yasak ama evlerde de bir araya gelmemeye özen göstermek durumundayız.



Hem komşularımız hem akrabalarımız hem sevdiklerimizle uzaktan yeni yıla girmek durumundayız. Çünkü ev içinde, apartman içinde komşularla toplanma gerçekleştiğinde hastalık da kendini yaymak için fırsat bulacak. Maskesiz geçirilen süre arttıkça birçok kişinin hastalığı kapma ihtimali var. Ondan dolayı yılbaşı kritik bir eşik. Yılbaşına dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle vatandaşlarımız Kurban Bayramı’nda yapılan hataları yapmamalılar. Hane halkıyla bir evcil hayvanımızla kedimizle vakit geçirebiliriz. Bazı otel ve villalar kiralayanları duyuyoruz. Mutlaka evlerinde hane halkıyla girin yeni yıla.”



Fotoğraf: ERCAN ARSLAN Milliyet