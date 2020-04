Salgınla birlikte ‘yağma’ korkusu

Dünyada, koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sıraya yerleşen ABD’de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. 10 yıldır ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan ve inşaat sektöründe çalışan Türk vatandaşı Kerim Polat, salgın sürecinde ülkede neler yaşandığını Milliyet’e şöyle anlattı.

‘Bu hafta çok zor’

“ABD’de şu anda salgının merkezi New York. Sadece New York’da 100 binin üzerinde vaka var ki bu neredeyse tüm ABD’deki vakaların yarısına yakını diyebiliriz. Bu haftanın özellikle New York ve çevresi için çok zor geçmesi bekleniyor. Hastane kapasitelerinin aşılması ve bu yüzden de ölümlerde hızlı bir artış bekleniyor. Durumun ciddiyetine vardıkları son 2 haftadır insanların yüzündeki tedirginliği görebiliyorsunuz. Kimse birbirine yaklaşmak istemiyor. Restoranlar, spor salonları, sinemalar ve buna benzer eğlence, yemek sektörüne hizmet veren her yer şu anda kapalı. Sadece restoranlar paket servisi yapabiliyor. İki kişiden fazla kimse yan yana gelmiyor. Gelse de etraftan yargılayıcı bakışlara maruz kalıp hemen mesafeyi açıyorlar. Ben inşaat sektöründe çalışıyorum. Bize işletmeyi kapatma zorunluluğu gelmedi. Ancak sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yüzde yüz riayet etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde büyük cezalar gündemde. Biz işletme olarak, müşteriler geldiğinde ilk olarak onlara sosyal mesafeyi hatırlatıyoruz ve çok birbirimize yaklaşmadan işlerimizi hallediyoruz.”

‘Kötü senaryolar’

“ABD’de salgınla birlikte yağma endişesi yaşanıyor. Bu nedenle silah satışlarında yüzde 32’lik artış oldu. Bireysel silahlanmanın yasal olduğu ABD’de insanlar şu anda silah alımına büyük ilgi gösteriyor. Birçok dükkan olası yağma ihtimaline karşı camlarını tahtalarla kapattı. Bu da haliyle kötü senaryolara ışık tutuyor. Bu salgın belki önümüzdeki birkaç ay içinde bitebilir. Ama insanların eski yaşamına dönmesi aylar, belki de yıllar alacak gibi gözüküyor. Hükümet şu anda vergisini ödeyen herkese bin 200 dolarlık yardım çekleri gönderiyor. Genel eleştiri, neden tüm ülkeyi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmediği yönünde. Ama burada her eyaletin kendi söz hakkı olmasından dolayı çok da kolay alınabilecek bir karar olmadığını belirtmek gerek. Restoranlar ve eğlence yerlerinin kapanmasıyla birçok kişi işsiz kaldı. 30 milyon kişinin işsiz kalması bekleniyor. 10 yıldır ABD’deyim, bu zamana kadar gerçekten hiç bu kadar büyük bir kriz yaşanmamıştı.”