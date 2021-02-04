Salihli'de kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir kargo firması adına kiralanmış depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, Türkiye'nin çeşitli illerine kargo ile gönderilmesi planlanan 6 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Baskında, 1 şüpheli ile şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kargo firmasının acente sahibi, 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bakan Dönmez'den '400 ton altın' açıklamasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek." dedi.