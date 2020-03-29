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29.03.2020 - 15:40 | | DHA

Saman balyalarında Burdur'a gelen engerek, Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'dan saman balyaları içinde Burdur'a geldiği belirlenen 'koca engerek' türü yılan, tekrar Şanlıurfa'ya götürülerek doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Burdur'un Gölhisar ilçesinde saman balyasının içerisinde engerek yılanı olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden DKMP ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu saman balyalarının Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Ayrıca yılanın 'koca engerek' türü olduğu ve doğal yaşam alanının Şanlıurfa olduğu belirlendi. Yapılan değerlendirme ve görüşmeler sonucunda koca engerek türü yılan, doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'ya bırakılmak üzere ekipler gözetiminde yola çıktı.

Burdur'dan Şanlıurfa'ya getirilen yılan, Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı.

Saman balyalarında Burdura gelen engerek, Şanlıurfada doğaya bırakıldı

Saman balyalarında Burdura gelen engerek, Şanlıurfada doğaya bırakıldı

Burdur’da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldıTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Burdur’da bulunan Koca Engerek yılanını doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bıraktı.
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