Samsun’da 101’inci yıl coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun’da,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların katılamadığı törende, Büyük Önder Atatürk’ü temsil eden bayrak Tütün İskelesi’nde karaya çıkarıldı.

İstiklal Marşı okundu

Türkiye genelinde koronavirüs salgını nedeniyle 15 kentte uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Samsun’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına vatandaşlar katılamazken, törene Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, protokol üyeleri ve programda görevli sporcular katıldı. İlkadım ilçesindeki

Anıt Park içinde bulunan Atatürk

Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Solo konser

Anıttaki törenin arından ilk adımın atıldığı yeri temsil eden Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışını temsilen Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından sporculara teslim edildi. Sporcu gençler, Türk bayrağını Bandırma Müze Gemisi’ne taşıdı. Müzede Canan Anderson Yılmaz’ın kemanı eşliğinde 10 milli sporcu, İstiklal Marşı’nı okudu. Yılmaz tarafından solo keman konseri de verildi. Kutlamalarda sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlendi.

Simge oldu

Yakınçağ Tarihi Uzmanı Dr. Ali Çakır, “Ülkemiz, cumhuriyetimiz ve devletimiz var olduğu sürece Bandırma Vapuru’nun replikasını korumak ve çocuklarımıza anlatmak bizlerin vazifesidir. Gerçek Bandırma Vapuru, İngiltere’de üretilmiştir. Bu geminin bilinen bir tane kazası olmuştur, bir de torpido saldırısına uğramıştır. Kuru yük gemisi olarak düzenlenip, Osmanlı Devleti himayesine girdikten sonra posta teşkilatı için görev yapmıştır. O dönem için görevini layıkıyla yapmıştır ve bizim için de artık bir simge olmuştur” dedi.

Bandırma Vapuru bu yıl ziyarete kapalı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru, Milli Mücadele’nin simgesi haline geldi. Bandırma Vapuru’nun orijinalinin 1925 yılında hurdaya ayrılmasıyla 1933’te replikası yapıldı. Canik ilçesindeki Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde sergilenen ve her yıl binlerce kişinin görmeye gittiği Bandırma Vapuru, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatıldı.