MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı
ABONE OL
06.09.2020 - 13:47 | | DHA

Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı

Samsun'da, jandarma ekiplerince 8 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 147 kilo 330 gram kubar esrar, 4 bin 89 kök kenevir ile tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına aldı.

Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme, Bafra, Ondokuzmayıs, Vezirköprü, Çarşamba, Ayvacık, Alaçam ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 147 kilo 330 gram kubar esrar, 4 bin 89 kök kenevir ile tabanca, 2 şarjör, 45 mermi, 2 av tüfeği ve 33 fişek, kurusıkı tabanca ile elektronik terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

MSB duyurdu! 91 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son 10 günde 91 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı

Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Tankerde 31 ton 446 litre kaçak akaryakıt bulundu

Tankerde 31 ton 446 litre kaçak akaryakıt bulundu

Sıradaki Haber