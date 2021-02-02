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02.02.2021 - 09:31 | | AA

Samsun'da 16 yaşındaki kayıp kızı özel ekip buldu

Gelen son dakika haberine göre; Samsun'da 16 yaşındaki kayıp kız bulundu. Özel ekip tarafından bulunan kızın yaklaşık 6 aydır kayıp olduğu bildirildi.

Samsun'da 16 yaşındaki kayıp kızı özel ekip buldu

Samsun'da yaklaşık 6 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu, özel ekip tarafından bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, ailesi tarafından 5 Ağustos 2020'de hakkında kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki N.D'nin bulunması için "özel ekip" kurdu.

Teknik ve fiziki takip çalışması yürüten ekipler, adresini belirleyerek N.D. ile telefonla iletişime geçti.

N.D'nin adliyede buluşma talebinde bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Samsun adliyesine gelen N.D, polis nezaretinde savcılığa ifade verdi.

Ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla da aradığı N.D, işlemlerinin ardından polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen N.D'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Koçbaşı ile kapıyı kırıp, basıldılar!Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda bazı şüphelilerin polis baskınına karşı evlerine güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü.
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