02.12.2020 - 12:49 | | İHA
Samsun'da 2 kişi içkiden zehirlendi!
Samsun'da birlikte içtikleri içkiden zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Malallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(20) ve U.K. (20) birlikte içtikleri içkiden zehirlendi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.
İlk müdahalesi yapılan M.G. hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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