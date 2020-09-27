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27.09.2020 - 01:46 |

Samsun'da 250 polisle "şok uygulama" yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçesinde 250 polisle "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Samsun'da 250 polisle "şok uygulama" yapıldı

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Spor ve Çocuk Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü 60 ekip ve 250 personelin katılımıyla Bafra ilçesinde 21.00 - 23.00 saatleri arasında "şok uygulama" yaptı.

Uygulamada 1200 kişi, 360 araç ve 26 iş yeri kontrol edildi, aranan 4 kişi yakalandı.

Alkollü mekanlarda konsomatris olarak çalışan 26 kadına işlem yapılan uygulamada, bir iş yeri ile 35 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, bir iş yerine izinsiz yabancı kadın çalıştırmaktan ve 7 kişiye amaç dışı bıçak taşımaktan ceza verildi.

Polis kameralarına yansıyan uygulamada, 8 tabanca, 250 tabanca fişeği, muşta, bir miktar esrar ve esrarlı sigara ile 7 bıçak ele geçirildi.

 

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