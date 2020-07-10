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10.07.2020 - 09:23 | | İHA

Samsun'da acı olay! 19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Samsun'da acı olay! 19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Aktaş (19) motosikletle Köprübaşı'dan Adaköy mevkisi istikametine seyir ederken kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Yunus Emre Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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