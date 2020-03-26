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26.03.2020 - 10:47 | | DHA

Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada

Samsun’da iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla başından vurulan Onur Yıldız (30), ağır yaralandı. Polis, şüpheli Adem M.'yi (39) gözaltına alırken, olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada

Olay, gece saatlerinde Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 191’inci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan gruplar, bir süre sonra aynı yere geri döndü. Bu kez taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Adem M., tabancayla Onur Yıldız’a ateş etti. Yıldız, kanlar içerisinde yere yığılırken, kalabalık sağa sola kaçıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulduğu belirlenen Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan Adem M. ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Bu arada kavga, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 4 kişilik bir gruba kalabalık bir grubun saldırdığı görülüyor. O anda kalabalık olan gruptaki Adem M. olduğu iddia edilen kişi, tabancayla ateş ediyor. Kurşunun isabet ettiği Onur Yıldız ise yere düşüyor. Bu sırada yere düşen Yıldız'a iki kişi tekme savuruyor. Kalabalık ardından kaçarak uzaklaşıyor.

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