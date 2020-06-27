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27.06.2020 - 16:52 | | DHA

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Haziran 'da İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden biri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişinin gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi. 11 kişinin sorgusu sürecek.

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