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15.04.2020 - 10:08 | | İHA

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu.

Samsun'da denizde bir erkek cesedi bulundu. Olay, İlkadım ilçesi Samsun Limanı'nda sabah 06.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde deniz kenarında köpeğini gezdiren bir vatandaş denizin içinde kıyıya vurmuş bir ceset fark edince olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler cesedi denizden kumsala çıkardı.

Polis yaptığı araştırma sonucu cesedin 66 yaşındaki Metin Çelik'e ait olduğunu tespit etti. Samsun Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet ettiği ve gece bilinmeyen bir saatte evinden ayrıldığı öğrenilen Metin Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Corona günlerinde maskeli nikahErzurum'da nikah masasına oturan Hülya Aydın ve Mustafa Ceral, maskeleriyle 'evet' dedi. Nikaha katılanlar, kutlamayı sosyal mesafeyi gözeterek yaptı.
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