Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde deniz kenarında köpeğini gezdiren bir vatandaş denizin içinde kıyıya vurmuş bir ceset fark edince olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler cesedi denizden kumsala çıkardı.

Polis yaptığı araştırma sonucu cesedin 66 yaşındaki Metin Çelik'e ait olduğunu tespit etti. Samsun Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet ettiği ve gece bilinmeyen bir saatte evinden ayrıldığı öğrenilen Metin Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.