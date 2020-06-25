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25.06.2020 - 17:08 | | AA

Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ceset parçalarındaki DNA incelemesinde buluntuların geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üvey amcası Özkan Kurnaz, üvey babası Deniz Kurnaz ile H.S, H.Ö. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

OLAY

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

 

Son anda fark etti! Kendini dışarıya zor attı…Bolu'da, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. ve kardeşi Erkan Ş., uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtuldu.Bolu’da 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde uyuyan 15 yaşındaki Yağmur Ş., dumanları fark ederek son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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