MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da feci kaza! Bu arabadan sağ çıktılar
ABONE OL
09.10.2020 - 11:07 | | AA

Samsun'da feci kaza! Bu arabadan sağ çıktılar

Gelen bir son dakika haberine göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Bu arabadan sağ çıktılar

Osman Cengiz'in kullandığı 55 RH 989 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları kara yoluna savruldu. Motordan kopan bir parça da karşı şeritte seyir halindeki otomobilin ön camını kırıp içeri girdi.

Samsunda feci kaza Bu arabadan sağ çıktılar

Kazada ağır yaralanan Cengiz ile araçtaki bir kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

 

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sıradaki Haber