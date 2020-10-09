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09.10.2020 - 09:44 | | İHA

Samsun'da FETÖ'cü 8 eski polis adliyeye sevk edildi!

Samsun merkezli 8 ilde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polisten 8'i daha adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ'cü 8 eski polis adliyeye sevk edildi!

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde 3 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 13 eski polis dün Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 8 eski polis ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

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