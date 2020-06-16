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16.06.2020 - 10:29 | | AA

Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon

Son dakika haberi... Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri yapılanması' içerisinde yer aldıkları ve örgütün 'mahrem imam'larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisini gözaltına aldı.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aynı soruşturma kapsamında Bafra, Ayvacık ve Vezirköprü ilçesinde 3 muvazzaf astsubay ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Atakum ilçesinde muvazzaf astsubay ile öğretmen, 19 Mayıs ilçesinde de kapatılan askeri okul öğrencisi yakalandı.

 

Minibüs aniden hareket edince inmeye çalışan kadın böyle yere düştüGaziosmanpaşa'da yolcu indirmek için duran bir minibüs aniden hareket edince inmeye çalışan kadın yere düştü. Adımını attığı anda kendini yerde bulan kadın neye uğradığını şaşırdı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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