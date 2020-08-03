Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere belediye ekipleri de iş makineleriyle müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yoğun dumanın olduğu yangın yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.