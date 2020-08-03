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03.08.2020 - 01:25 | | AA / İHA

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Samsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere belediye ekipleri de iş makineleriyle müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yoğun dumanın olduğu yangın yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Samsunda geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Samsun'da geri dönüşüm seposunda yangınSamsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
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