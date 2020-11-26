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26.11.2020 - 11:53 | | İHA

Samsun'da kırmızı alarm! Sadece 3 ayda bu hale geldi

Samsun’da 3 ay önce yer yer beyaz ve yeşil renklerin, genellikle de kırmızının hakim olduğu koronavirüsü haritası risk yoğunluğunun artmasıyla 'kıpkırmızı' hale geldi.

Samsun'da kırmızı alarm! Sadece 3 ayda bu hale geldi

Samsun’da ‘Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan (HES) 31 Ağustos ve 26 Kasım tarihlerinde 3 ay zaman aralığıyla alınan görüntüler koronavirüsünde vaka artışlarını gözler önüne serdi. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdilerde ‘yüksek risk’i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehir, uygulamadan bakıldığında kıpkırmızı halde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun’u göstermişti. Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun’da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti.

Samsunda kırmızı alarm Sadece 3 ayda bu hale geldi

Samsun Valiliği de konu hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Salgının seyrini değiştirmek sizin elinizde. Alınan tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için sizin desteğiniz şart. Lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın” denildi.

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