MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun’da otogarda kendisini ateşe veren genç hayatını kaybetti!
ABONE OL
20.08.2020 - 13:12 | | DHA

Samsun’da otogarda kendisini ateşe veren genç hayatını kaybetti!

Samsun’da otobüs terminalinde üzerine benzin döküp kendisini ateşe veren Serhat A. (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu’nun Fatsa ilçesine ailesiyle birlikte fındık toplamak için geldiği belirtilen ve psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Serhat A., akaryakıt istasyonundan aldığı benzini üzerine döktü. Alevler içerisinde kalan Serhat A., terminal kafeteryasına doğru koşarken, otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını söndürdü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yer: Samsun! 'Ben büyük bir şerefsizlik yaptım' deyip kendini yaktı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serhat A.’yı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Serhat A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

 

 

İstanbul Boğazı'na çamur aktıİstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesimindeki suyun rengi değişti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM, YKS tercih sonuçları ile ilgili tarih verdi mi?

YKS tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM, YKS tercih sonuçları ile ilgili tarih verdi mi?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? Muharrem ayı orucu hangi günler tutulması gerekir?

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? Muharrem ayı orucu hangi günler tutulması gerekir?

Sıradaki Haber