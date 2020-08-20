Samsun’da otogarda kendisini ateşe veren genç hayatını kaybetti!

Olay, dün saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu’nun Fatsa ilçesine ailesiyle birlikte fındık toplamak için geldiği belirtilen ve psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Serhat A., akaryakıt istasyonundan aldığı benzini üzerine döktü. Alevler içerisinde kalan Serhat A., terminal kafeteryasına doğru koşarken, otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serhat A.’yı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Serhat A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.