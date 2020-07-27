27.07.2020 - 13:30 | | DHA
Samsun'da otomobil devrildi, eşyalar yola saçıldı
Samsun'da kontrolden çıkıp devrilen otomobilin sürücüsü Muharrem C. (56) yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Muharrem C. yönetimindeki 55 HF 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, inşaat halindeki binanın önüne doğru sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Muharrem C., yaralandı. Araçta bulunan eşya ve kitaplar da çevreye saçıldı.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Muharrem C., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyorKonya’nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden tarım işçisi İshak Şakar (50), "Tarladaki çözülen hortumları takip ederken önüme birden obruk çıktı. Şok geçirdim. Biz bahar ayından itibaren tarla üzerindeyiz. Biz üzerindeyken de obruk oluşabilir ve içerisine düşebilirdik." dedi.