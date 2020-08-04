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04.08.2020 - 16:23 | | İHA

Samsun'da pikniğe giden aile ölümden döndü!

Samsun'da pikniğe giden ailenin aracına bir başka aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Samsun'da pikniğe giden aile ölümden döndü!

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinden Samsun'a piknik yapmaya gelen ailenin içinde bulunduğu Osman Sancı idaresindeki 06 DP 0912 plakalı kapalı kasa kamyonete, Hikmet Salihoğlu yönetimindeki 61 ABY 635 plakalı otomobil çarptı. Kazada, araç sürücüleri Osman Sancı, Hikmet Salihoğlu ile 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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