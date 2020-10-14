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14.10.2020 - 16:21 | | DHA

Samsun’da sahte içki operasyonu

Samsun’da polis ekiplerince sahte içki kullanımına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak 645 litre etil alkol ve 39 şişe içki ele geçirildi.

Samsun’da sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki zehirlenmesi olaylarının ardından kentte denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalar sonucu, her biri 1 litre kaçak 645 etil alkol, 52 alkol kiti, 39 şişe el yapımı alkollü içki, 760 dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Ekiplerce, 3 iş yerine ve 3 kişiye adli işlem, 2 kişi ve 2 iş yerine de idari işlem uygulandı.

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