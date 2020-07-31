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31.07.2020 - 11:11 | | DHA

Samsun'da yaralanan kasap, kendisinin ilk vaka olup olmadığını sordu

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında acemi kasaplar, kendilerini yaraladı. Elinden yaralanıp hastanenin acil servisine başvuran kişi, basın mensuplarına kendisinin ilk vaka olup olmadığını sordu.

Samsun'da yaralanan kasap, kendisinin ilk vaka olup olmadığını sordu
Türkiye'den kurban manzaraları! 'Gel kurban olduğum'
Türkiye'den kurban manzaraları! 'Gel kurban olduğum'
Türkiye'den kurban manzaraları! 'Gel kurban olduğum'
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Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesi sırasında kendilerini bıçakla, çengelle ya da kurbanlık hayvanın boynuz darbesiyle yaralayan vatandaşlar da hastanelerin acil servislerine başvurdu. Çoğu elinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelen yaklaşık 20 acemi kasap, tedaviye alındı. Kurban kestiği hayvanın etini çengele takarken elinden yaralanan ve 40 yıllık kasap olduğunu söyleyen bir vatandaş ise görüntü çeken basın mensuplarına kendisinin ilk vaka olup olmadığını sordu. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

İstanbul sokaklarında kaçak kurban kesimleriİstanbul'da bazı kişiler kurbanlıkları yine yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda kesti.
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