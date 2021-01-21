MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da yeğeniyle tartıştı, Emniyet Müdürlüğü önünde vurdu
ABONE OL
21.01.2021 - 16:58 | | DHA

Samsun'da yeğeniyle tartıştı, Emniyet Müdürlüğü önünde vurdu

Gelen son dakika haberine göre; Samsun’un Çarşamba ilçesinde Kemal K. tartıştığı yeğeni Hasan K.’yi (27) Emniyet Müdürlüğü önünde tüfekle vurakak yaraladı. Kemal K., gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Hasan K.’nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Samsun'da yeğeniyle tartıştı, Emniyet Müdürlüğü önünde vurdu

Olay, saat 14.30 sıralarında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Hasan K. (27) ile amcası Kemal K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K., tüfekle Hasan K.’ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan K. ağır yaralandı. Kemal K. ise kendisine ait minibüsle kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Hasan K., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Torununu kurtarmak için çırpındı! 'Köpek değil canavardı'Ankara'da Gönül Demir, 2,5 yaşındaki torunu Bahar Dağaşan'ı alıp markete gitti. O sırada başıboş gezen pitbull anneanneni yanındaki küçük çocuğa saldırdı. Gönül Demir'in torununun kucağına alarak korumaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 dakika süren boğuşma anında pittbull küçük çocuğu bacağından yakaladı. Büyük panik yaşanan saldırı anında çevredekiler, sopalarla köpeği uzaklaştırmaya çalıştı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AFAD ve Kandilli'den son depremler tablosu! 21 Ocak 2021

AFAD ve Kandilli'den son depremler tablosu! 21 Ocak 2021

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Eşinin öldürüldüğünü duyunca, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Eşinin öldürüldüğünü duyunca, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet