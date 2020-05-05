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05.05.2020 - 17:41 | | İHA

Samsun'da zehir taciri tutuklandı!

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da zehir taciri tutuklandı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen C.S.(32), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. C.S. ile birlikte bir miktar bonzai ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan C.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren C.S., tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

 

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