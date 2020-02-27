MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun'daki evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi
ABONE OL
27.02.2020 - 15:19 | | DHA

Samsun'daki evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi

Samsun'da 4 gün boyunca haber alınamayan ve evinde ölü bulanan doktor Oğuz Erdoğan (45), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Aysel Erdoğan, kardeşinin cenazesinde, "Ablan burada, annen burada; nereye gidiyorsun!" diyerek, gözyaşı döktü.

Samsun'daki evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi

Samsun Havza Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 yıldır kulak, burun, boğaz uzmanı olarak görev yapan doktor Oğuz Erdoğan'dan 4 gün boyunca haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Erdoğan'ın Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, zili çaldı; ancak kapıyı açan olmadı.

Polis ekipleri, kapıyı kırarak, girdiği evde Erdoğan'ı koltukta hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Erdoğan'ın cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.

Samsundaki evinde ölü bulunan doktor, İzmirde toprağa verildi

Doktor Oğuz Erdoğan için bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erdoğan'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Erdoğan'ın tabutu cenaze aracına götürülürken, abla Aysel Erdoğan, "Ablan burada, annen burada; nereye gidiyorsun!" diyerek, gözyaşı döktü. Oğuz Erdoğan'ın cenazesi, Güzelbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Samsundaki evinde ölü bulunan doktor, İzmirde toprağa verildi

 

O sapık yakalandıSamsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber