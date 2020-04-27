MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul’
ABONE OL
27.04.2020 - 07:00 |

‘Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul’

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününe de ‘tenhalık’ hakim oldu.

‘Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul’

İstanbul’da da ünlü caddeler, meydanlar, parklar ve sokaklar sakinliğini korudu. Kentte, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu görülürken, polis ekipleri, dışarı çıkanlara evraklarını sordu, kısıtlamaya uymayanlara ceza kesti.

‘Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul’

Beyoğlu dün çok yalnızdı.

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İftar bugün saat kaçta, ne zaman (2020 Ramazan imsakiyesi) İl il İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa ve diğer illerin iftar (namaz) ve sahur vakitleri 27 Nisan

İftar bugün saat kaçta, ne zaman (2020 Ramazan imsakiyesi) İl il İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa ve diğer illerin iftar (namaz) ve sahur vakitleri 27 Nisan

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı

Sıradaki Haber