‘Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul’

İstanbul’da da ünlü caddeler, meydanlar, parklar ve sokaklar sakinliğini korudu. Kentte, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu görülürken, polis ekipleri, dışarı çıkanlara evraklarını sordu, kısıtlamaya uymayanlara ceza kesti.

Beyoğlu dün çok yalnızdı.