27.04.2020 - 07:00 |
‘Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul’
Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününe de ‘tenhalık’ hakim oldu.
İstanbul’da da ünlü caddeler, meydanlar, parklar ve sokaklar sakinliğini korudu. Kentte, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu görülürken, polis ekipleri, dışarı çıkanlara evraklarını sordu, kısıtlamaya uymayanlara ceza kesti.
Beyoğlu dün çok yalnızdı.
5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı