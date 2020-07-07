Sanal bahis çetesine operasyon! 36 gözaltı

Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Ayda 3 milyon liralık kazancı olduğu belirlenen şebekenin tespit edilen 39 mensubundan 36'sı yakalanıp gözaltına alınırken, silahtan uyuşturucu ve banka kartlarına kadar bir çok suç unsurunun ele geçirildiği operasyonda, kumardan temin edildiği düşünülen 320 bin lira paraya da el kondu.

Sanal kumar ve bahis şebekelerine yönelik yaptığı çalışmalarda sanal bahis oynatan bir şebekeyi belirleyip takibe alan siber polis ekipleri yaptığı tespit ve izleme çalışmalarının ardından bu sabah 05.00’de İstanbul’da 12 ilçede baskın düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında şebeke elebaşı U.J.’nin de bulunduğu 39 şahıstan 36’sı yakalanıp gözaltına alındı.

KAREKOD KULLANIYORLAR

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 122 tabanca mermisi, 35 telefon, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal ile 20 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler kumardan temin edildiği değerlendirilen 320 bin lira paraya da el koydu.

Şebekeye yönelik yapılan çalışmalarda, polis takibine yakalanmamak için şebeke üyelerinin kredi kartı ya da pos uygulaması kullanmayıp yeni bir yöntem olarak banka ATM’lerindeki karekod sistemini kullandığı tespit edildi. Bahis için şebekeye para yatıran şebeke müşterilerinin, kendilerine gönderilen karekod üzerinden para yatırırken yine alacak temin ederken de aynı yöntemi kullandığı belirlendi.

Karekod adı verilen sistemi kullanarak yakalanmayacağını düşünen şebekenin yapılan çalışmada aylık kazancının 3 milyon lira olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şebeke üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari şebeke üyelerinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.