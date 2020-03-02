Sanat dünyasının acı günü.. İki usta çizer aynı gün öldü

Usta çizerin yeğeni Cüneyt Yalaz'dan alınan bilgiye göre, beyaz perdeye de defalarca aktarılan ünlü çizgi romanın yaratıcısı Suat Yalaz, kalp rahatsızlığı dolayısıyla 88 yaşında yaşama veda etti.

Yalaz'ın cenazesi 4 Mart'ta Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Suat Yalaz, 1932 yılında, Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde dünyaya geldi. Devlet memuru olan ailesinin işi nedeniyle çocukluğu boyunca farklı şehirlerde yaşayan ve eğitim gören Yalaz'ın ilk karikatürü, henüz 16 yaşındayken Erciyes Postası gazetesinde yayınlandı.

Karaoğlan ile tüm Türkiye'nin unutamadığı bir karakteri ortaya çıkaran usta çizer, sinemaya da aktarılmış olan "Son Osmanlı: Yandım Ali"ye de imza attı.

Yalaz, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü başarıyla tamamlarken, Bedri Koraman ve Çetin Özkırım gibi önemli çizerlerle tanışarak, yeteneğiyle dönemin önemli ustalarını etkilemeyi başardı.

PTT Genel Müdürlüğü 2006 yılında Karaoğlan adına 4 dizilik pul koleksiyonu çıkardı. Böylelikle Suat Yalaz cumhuriyet tarihinde büyük sanatçı Cemal Nadir Güler'in Amcabey'i, Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz'ından sonra oluşturduğu çizgi kahramanı pul üstüne taşınarak devlet tarafından onurlandırılan üçüncü çizgi roman sanatçısı unvanını aldı.





Suat Yalaz'ın yönetmen veya yapımcılığını yaptığı, senaryosuna imza attığı filmlerden birkaçı şöyle:

"Son Osmanlı Yandım Ali", "Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan", "Camoka'nın İntikamı", "Baybora'nın Oğlu", "Bizanslı Zorba", "Karaoğlan Yeşil Ejder", "Şeytan Kafesi", "Camoka'nın Dönüşü", "Karaoğlan Şeyh'ın Kızı", "Cengiz Han'in Hazineleri", "Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan", "Şeytan Kafesi", "Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan"

Dergi haline gelmeden önce de ilk kez 3 Ocak 1962'de Akşam Gazetesi'nde tefrika edilen Karaoğlan, Suat Yalaz'ın yazıp çizdiği haftalık tarihi çizgi roman dergisi olarak 1963'te yayımlandı. Farklı dönemlerde değişik yayınevleri tarafından yeniden yayımlanan dergi, en son 2000'li yıllarda bir kez daha okuyucuyla buluşmuştu.

ABDULLAH TURAN HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü çizgi roman kahramanı "Kara Murat"ın çizeri, "Tolga" adlı çizgi serisiyle de bilinen ressam Abdullah Turhan, 87 yaşında Datça'da hayatını kaybetti.

Turhan'ın cenazesi, yarın Datça’nın Mesudiye köyü Avlana Cami'sinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bahçearası Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Abdullah Turhan, 1933’te Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi.

Resim ve çizgi romana 1954’te Yeni Sabah gazetesinin açtığı ressam sınavını kazanarak başlayan Turhan, karikatürist ve çizer Ratip Tahir Burak’tan bu sanatın inceliklerini öğrendi.

Turhan'ın çizdiği, hikayesi Rahmi Turan'a ait unutulmaz "Kara Murat" karakteri, ilk kez 1971'de Günaydın gazetesinde yayımlandı.

Cüneyt Arkın'ın "Kara Murat" rolünü üstlendiği 1972 yapımı "Kara Murat Fatih'in Fedaisi" filmiyle beyaz perdeye de aktarılan karakterin çizgi roman serisi ise 3 Ocak 1974'ten itibaren her hafta yayımlanarak, 946 sayı boyunca okuyucuyla buluştu.

Usta çizer, 1956’da ‘Şen Çocuk’ dergisinde çizdi.

Gazeteci, yazar Safa Kılıçlıoğlu’nun Pazar dergisinin çizer kadrosuna 1957'de katılan Turhan, polisiye türündeki "Cani Peşinde" eseriyle 1960'a kadar dergide yer aldı.

Abdullah Turhan'ın unutulmaz bir diğer çizgi karakteri "Tolga", ilk kez 1969'da 1001 Roman dergisinde yayımlandı. Tolga'nın bütün maceralarının senaryosu Turhan tarafından kaleme alındı.

"Kara Batur" ile "Alptekin" adlı tarihi çizgi roman kahramanlarını da çizgi roman dünyasına kazandıran Turhan, 1979’da "Deryalar Delisi" ve "Umur Bey" adlı Osmanlı dönemine ait bir kılıçlı kahramanın maceralarını çizdi. Çizer Turhan ayrıca, 1971, 1973 ve 1983'te haftalık periyotta üç ayrı Tolga serisini okuyucuya sundu.

Başarılı çizer, "Acemi Kaşifler Hattuşa'nın Güneşi" adlı çizgili çocuk romanını ise 2015'te resmetmişti.

Abdullah Turhan verdiği söyleşilerden birinde çizgi romanlara ilgisizlikten yakınmış şu serzenişte bulunmuştu:

"Bugün gazetelerde, artık çizgi roman bulamazsınız; çünkü ilgi kalmadı. Oysa Avrupa ülkeleri ve ABD'de çizgi roman, halen büyük bir sektör olarak dikkat çekiyor. Orada çizeri, yazarı ve hatta balon yazıları bile farklı ekipler tarafından hazırlanıyor."

Son zamanlarında da çizgiden kopmayan usta çizer Kara Murat'la olan yakınlığını şu sözlerle anlatmıştı:



"Şimdi artık ben de çizgi roman yapmıyorum. Ancak vakit geçirmek ve neşelenmek için 'Kara Murat'ın karikatürvari komiğini renkli olarak çiziyorum. Sulu boya çalışmalar yapıyorum. Yani boş durmuyorum."







