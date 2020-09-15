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15.09.2020 - 03:15 | | DHA

Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı

Sancaktepe'de 5 katlı bina, yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle boşaltıldı.

Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı

Abdurrahmangazi Mahallesi Kasım Sokak'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekiplerince bina ve inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
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