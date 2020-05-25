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25.05.2020 - 22:48 | | DHA

Sancaktepe'de polis otomobili yan yattı

Sancaktepe'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı.

Sancaktepe'de polis otomobili yan yattı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otomobili kaldırıma çıkarak yan yattı. Yaralanan polis memuru, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Sancaktepede polis otomobili yan yattı

Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan polis aracı çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi.

 

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