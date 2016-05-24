Sancar ödülünü okuluna verdi!

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, dün kendisinin de bir dönem öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin mezuniyet törenine katıldı. Nobel ödülünün aslını 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e bırakan Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisine verilen üç replika madalyadan birini mezunu olduğu okula verdi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen tören Sancar’ın hayatını anlatan bir film gösterimiyle başladı. Üniversitenin genç mezunları tarafından coşkuyla karşılanan Prof. Dr. Aziz Sancar’a cübbe giydirildi. Replika Nobel madalyasını üniversiteye veren Sancar’a, üniversite de onur ödülü verdi.

‘Vefa borcu önemlidir’

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Aziz Sancar, “Bir çocuğu anne baba büyütmez bir köy büyütür. Beni de büyüten, Nobel’e götüren Meryem ve Abdulkadir Sancar değildir. Mardin Savur Ortaokulu, Mardin Lisesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Amerika’daki eğitimimdir. Onlara vefa borcum vardır. O bakımdan vefa borcumu ödemek için Nobel alınca Nobel madalyası Anıtkabir’e gidecek diye söyledim. Anıtkabir Atatürk’ün yattığı yerdir. Ondan ayrı Cumhuriyet’i temsil eder. Ben Cumhuriyet eğitim devriminin halkalarından biriyim. Orada Cumhuriyet Eğitim Devrimi müzesi var. Bu o müzedeki başarıların bir halkasıdır, o bakımdan oraya konması lazım” dedi.

Sancar, “Nobel madalyası bir tane verilir. Ondan ayrı Nobel organizasyonunun bir kuralı var. Nobel alanlar 3 tane de replika alabilirler. Eşim de Türkiye’yi sever, onunla karar verdik. 3 replika alacağız ve vefa borcumuzu onunla ödeyeceğiz. Birisi benim Amerika’daki yaptığım araştırmalarda destek olan üniversiteye verildi. Beni yetiştiren, bana bilim öğreten İstanbul Tıp Fakültesi’dir. Onu da bugün rektör beye takdim etti. 3’üncüsü de Mardin Artuklu Üniversitesi’ne gidecek. Böylece vefa borcumu bir dereceye kadar ödemiş olacağım.

Nobel bir de para ile geliyor. 325 bin dolar civarında o da bizim oradaki Türk Evi Vakfı’na gitti. Oradaki öğrencilerin Amerika hayatına geçisini kolaylaştıracağız ve Türkiye’den gelen akademisyenlerin kalacağı bir yer temin edeceğiz. Orada kalacak bir eviniz olacak” diye konuştu. Sancar, konuşmasının ardından fakültesi birincisi Dr. Gülsüm Başak Saygan’a diplomasını takdim etti.

Enstitüye ismi verildi

Öte yandan Sancar, İÜ Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nün açılış töreni de gerçekleştirildi. Törende konuşan enstitü müdürü Prof. Dr. Uğur Özbek, 71 yıllık enstitüye Prof. Dr. Aziz Sancar’ın isminin verilmesinden onur duyduklarını ve bundan sonraki çalışmalarını onun danışmanlığında yapacaklarını belirtti.

‘Bizde böyle kutlama yoktu’

1969’da mezun olduğunda bugün tanık olduğu türden bir kutlama töreni olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sancar, kendi mezuniyetini şu sözlerle anlattı: “Mardinli 4 arkadaşımla beraber son sınavı verdim. Notlarımızı aldık birbirimize baktık. ‘Yahu doktor olduk’ dedik. Böyle kutlama töreni falan yoktu. Bu kutlamayı görmek, gerçekten beni duygulandırıyor.”

Sancar konuşmasının devamında “Ben aslında kimyacı olmak istiyordum. Mardin’de sınıf arkadaşlarım vardı onlar kandırdılar. Hadi hep beraber tıp fakültesine gidelim dediler ve tıp fakültesine gelmiş oldum. Gerçekten İstanbul Tıp Fakülteli olmak bir ayrıcalıktır. Onla daima iftihar edin ve çekinmeden söyleyin” dedi.