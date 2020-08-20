Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

Kaplan, bir yıl önce alkollü ve ehliyetsiz olarak bir trafik kazasına neden olmuş, kazada bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaplan bu davadan 2 yıl ceza almış ve cezaevine girmemişti. Abdülkadir Selvi’nin dün Hürriyet’teki köşe yazısında aktardığı bilgilere göre Kaplan’ın bu davada ev hapsine mahkum edildiği ortaya çıktı. Kaplan’ın avukatının bu kararın kaldırılması için yaptığı başvurunun da kabul edilmediği kaydedildi. Buna rağmen Kaplan’ın karara uymayarak ev dışına çıktığı anlaşıldı.