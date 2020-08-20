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20.08.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

Gaziantep’te 13 Ağustos’ta Duygu Delen’i (17) darbeden ve dördüncü kattaki evinin penceresinden iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan’la ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

 

Kaplan, bir yıl önce alkollü ve ehliyetsiz olarak bir trafik kazasına neden olmuş, kazada bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaplan bu davadan 2 yıl ceza almış ve cezaevine girmemişti. Abdülkadir Selvi’nin dün Hürriyet’teki köşe yazısında aktardığı bilgilere göre Kaplan’ın bu davada ev hapsine mahkum edildiği ortaya çıktı. Kaplan’ın avukatının bu kararın kaldırılması için yaptığı başvurunun da kabul edilmediği kaydedildi. Buna rağmen Kaplan’ın karara uymayarak ev dışına çıktığı anlaşıldı.

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Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

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