16.06.2020 - 21:30 | | AA
Şanlıurfa'da 1 mahalle, 1 çiftlik ile 19 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle ile bir çiftlik ve 19 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Viranşehir'in Çalık Mahallesi, Suruç ilçesinde 1 çiftlik ile Viranşehir'de 8, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 2, Suruç'ta 1, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Haliliye ilçesindeki bir kuaför ile Birecik, Suruç, Siverek, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerindeki 5 binada uygulanan karantina ise sona erdi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (16 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.