25.06.2020 - 01:15 | | AA
ÅžanlÄ±urfa'da 1 mahalle ve 77 eve corona virüs karantinasÄ±
ÅžanlÄ±urfa'daÂ corona virÃ¼s vakasÄ± gÃ¶rÃ¼len 1 mahalle ile kent merkezi ve ilÃ§elerde toplam 77 ev karantinaya alÄ±ndÄ±.Â
ÅžanlÄ±urfaÂ ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kent merkezi ve ilÃ§elerinde yaÅŸayan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n Kovid-19 test sonuÃ§larÄ± pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu vaka gÃ¶rÃ¼len CeylanpÄ±narÂ ilÃ§esinin Alaca Mahallesi ile kent merkezi ve ilÃ§elerde 77 evde 14 gÃ¼n karantina tedbiri uygulanmasÄ±na karar verdi.
Ã–te yandan, kent merkezi ve ilÃ§elerde 27 binadaki karantina uygulamasÄ± ise sona erdirildi.
KahramanmaraÅŸ'ta intihar giriÅŸimiKahramanmaraÅŸ'ta, eÅŸi Ä°.K.'nin (28) kendisine boÅŸanma davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen H.K. (33) inÅŸaat halindeki binanÄ±n 10'uncu katÄ±na çÄ±karak intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. KadÄ±n, ekiplerin 1.5 saatlik ikna çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vazgeçirildi.