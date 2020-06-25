ÅžanlÄ±urfaÂ ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kent merkezi ve ilÃ§elerinde yaÅŸayan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n Kovid-19 test sonuÃ§larÄ± pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu vaka gÃ¶rÃ¼len CeylanpÄ±narÂ ilÃ§esinin Alaca Mahallesi ile kent merkezi ve ilÃ§elerde 77 evde 14 gÃ¼n karantina tedbiri uygulanmasÄ±na karar verdi.

Ã–te yandan, kent merkezi ve ilÃ§elerde 27 binadaki karantina uygulamasÄ± ise sona erdirildi.