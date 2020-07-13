Şanlıurfa’da 142 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı kararda, Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 5, Eyyübiye'de 14, Haliliye'de 49, Karaköprü'de 43, Suruç'ta 6 ve Viranşehir'de 13 farklı adreste korona virüs nedeniyle 14 gün süresince karantina tedbiri uygularken, Birecik'te 1, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 19, Harran'da 1, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 23, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 14 farklı adreste ise karantina sonlandırıldı.