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08.06.2020 - 09:58 |

Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, corona virüs vakası tespit edilen 2 mahalle ve 2 sokak ile 5 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde, bazı vatandaşlara yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, yaşanan gelişme üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Hilvan'ın Korgun ve Birecik'in Bentbahçe Mahalleleri ile Siverek'in Erbey Mahallesi ve Deveboynu ile Geçit Sokakları'nın ayrıca Viranşehir'de 3, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde de birer olmak üzere 5 binanın, 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi..

Öte yandan kent merkezi ile farklı ilçelerdeki 3 binada, 14 gün önce başlatılan karantina uygulaması, yeni vakaya rastlanmaması üzerine sonlandırıldı.

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