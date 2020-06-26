26.06.2020 - 23:56 | | AA
Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası
Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 27, Karaköprü'de 12, Eyyübiye'de 11, Viranşehir'de 9, Hilvan'da 6, Birecik'te 2, Siverek'te 2, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçesinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.