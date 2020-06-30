MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı
ABONE OL
30.06.2020 - 09:45 | | DHA

Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 79 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 15, Haliliye'de 19, Karaköprü'de 23, Siverek'te 2, Viranşehir'de 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçesinde 1'er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 28 evdeki karantina ise sona erdirildi.

Bakan Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuUyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Genç kız kedi sesi duyunca, aracın başından 3 saat ayrılmadı!

Genç kız kedi sesi duyunca, aracın başından 3 saat ayrılmadı!

Sıradaki Haber