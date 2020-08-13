MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk öldü
ABONE OL
13.08.2020 - 17:42 | | AA

Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da apartmanlarının balkonun balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin Sancaktar Mahallesi'ndeki apartmanlarının balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 3 yaşındaki Huriye Demirkan, dengesini kaybederek 3. kattan düştü.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Huriye, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Onlar Afrika’nın batıl inanç mağdurları...Afrika'da vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" doğan albinolar, bölgedeki batıl inançlardan dolayı ciddi tehlikelerle karşılaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM sınav başvuruları için HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma SMS - Mobil uygulama

ÖSYM sınav başvuruları için HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma SMS - Mobil uygulama

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Son dakika! Trabzon'da sel ve heyelan

Son dakika! Trabzon'da sel ve heyelan

Sıradaki Haber