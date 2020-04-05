05.04.2020 - 19:49 | | AA
Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina corona virüs nedeniyle karantinaya alındı
Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Akçakale ilçesinin Narlıova Mahallesi ile merkez Karaköprü ilçesinin Şenevler Mahallesi'ndeki bir binada, birer kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahalle ve binada, güvenlik güçlerince önlem alındı.
Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi" denildi. FETÖ ile mücadele kapsamında ise 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.